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Роскомнадзор

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Август
YouTube всё: повторит ли видеохостинг историю блокировки Telegram 6 лет назад?
9 августа, 08:19
К чему приведет блокировка YouTube? Рассказали эксперты
5 августа, 09:27
Июль
За посещение «фронтовых сайтов» злоумышленники стали блокировать телефоны россиян
19 июля, 08:59
Роскомнадзор требует разблокировать более 200 российских аккаунтов на YouTube
16 июля, 11:23
Январь
Не работают без VPN. Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp и Telegram
В Роскомнадзоре говорят, что проводятся некие работы.
24 января, 03:29
Пермское УФАС России рассматривает семь дел о маркировке рекламы в соцсетях
19 января, 07:19
Сентябрь 2023
Роскомнадзор назвал условия блокировки WhatsApp в России
14 сентября 2023, 12:53
Роскомнадзор направил первые требования об удалении пропаганды ЛГБТ*
Информация должна быть удалена в течение суток.
2 сентября 2023, 05:24

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