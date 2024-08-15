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Роскосмос

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Август
Видео. С Байконура запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28»
15 августа, 05:42
Апрель
Ракету «Ангара-А5», к которой причастны пермяки, запустили с третьей попытки
11 апреля, 09:21
Второй раз сорвался пуск ракеты «Ангара-А5», к которой причастны пермяки
В Роскосмосе говорят, что следующий пуск запланирован на 11 апреля.
10 апреля, 11:02
Первый запуск в космос ракеты «Ангара-А5» отложен. В чем причина?
Предварительно ракету хотят запустить завтра, 10 апреля.
9 апреля, 11:25
Март
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Пермяков призывают избегать опасных мест.
28 марта, 06:29
Декабрь 2023
«Это ересь». Подсудимые по делу о хищении на «Протон-ПМ» не признали вину
5 декабря 2023, 11:13
«Роскосмос» закрыл информацию по делу о хищениях на пермском предприятии
5 декабря 2023, 05:37
Ноябрь 2023
Обвиняемые по делу о растрате на «Протон-ПМ» внесли залог в 5 миллионов рублей
28 ноября 2023, 12:51
Август 2023
Индийская станция успешно прилунилась после крушения российской «Луны-25»
Вылет станции состоялся еще в середине июля.
24 августа 2023, 05:31

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