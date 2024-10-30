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Роспотребнадзор

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Октябрь
В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции
30 октября, 05:36
Чрезвычайно опасный штамм коронавируса «Дельта» угрожает россиянам: правда ли это?
28 октября, 11:59
В пермском садике нашли нарушения в хранении продуктов
23 октября, 09:26
В Перми учеников десяти школ кормят с нарушениями
15 октября, 07:57
В Пермском крае продолжает работу горячая телефонная линия по гриппу и ОРВИ
8 октября, 05:06
Воздух на месте пожара в деревне Осенцы признали безопасным
4 октября, 05:10
Сентябрь
«Кола бесплатная». Жители Лысьвы жалуются на ржавую воду из-под крана
28 сентября, 02:00
Сезон активности клещей продолжается. В каких территориях Прикамья они нападают чаще
23 сентября, 05:32
Роспотребнадзор рассказал про новый ковид — ХЕС
21 сентября, 11:26
Число заболевших ОРВИ в Пермском крае растет
17 сентября, 06:02
Клещи менее активны, но продолжают нападать на жителей Прикамья. Статистика
13 сентября, 06:34
В Пермском крае стартовал сезонный подъем заболеваемости ОРВИ
11 сентября, 04:29
За неделю клещи укусили более 200 пермяков
1 сентября, 11:54
Август
Сезонный рост заболеваемости в Прикамье начался раньше обычного
23 августа, 04:13
Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье превысило 26 тысяч человек
23 августа, 03:16
В Прикамье заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,5 раза
19 августа, 09:39
От клещей в Пермском крае пострадали более 26 тысяч человек
17 августа, 10:58
Новый штамм обезьяньей оспы поражает все больше людей. Как это происходит?
15 августа, 12:56
Пермяки смогут спросить о качестве школьных товаров во время «горячей линии»
14 августа, 04:09
Число заболевших коронавирусом в Пермском крае увеличилось более чем на 29%
14 августа, 03:27

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