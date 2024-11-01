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Росприроднадзор

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2024
В Вишерском заповеднике ответили на претензии природоохранной прокуратуры
1 ноября, 03:43
В Пермском крае поймали краснокнижного сапсана из Киева
16 августа, 10:32
В Пермском крае разлившаяся нефть попала в почву и в реку
13 июля, 07:13
Ситуацию с Кунгурской пещерой обсудят на совещании с губернатором Пермского края
15 июня, 04:47
Росприроднадзор оспаривает решение суда по делу о Кунгурской ледяной пещере
7 июня, 05:10
Росприроднадзор обнаружил 285 тыс. тонн вредных веществ в воздухе Прикамья
6 июня, 05:59
Росприроднадзор не смог оштрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры
16 мая, 06:53
Суд начал рассмотрение иска Росприроднадзора к «Прикамскому картону»
6 марта, 09:16
«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей
2 февраля, 07:15
После публикации о горящем полигоне в Кунгуре организована внеплановая проверка
24 января, 11:06
2023
«Прикамский картон» намерен в суде оспорить иск Росприродназдора
26 декабря 2023, 17:27
Росприроднадзор рассказал об июньском нефтяном пятне на Каме
12 сентября 2023, 05:44

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