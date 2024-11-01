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Россельхознадзор

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Ноябрь
Пермский завод смог сделать 800 кг фарша из 400 кг мяса
1 ноября, 05:43
Октябрь
Пермский край стал почти в два раза чаще отправлять сосны в другие регионы
19 октября, 11:50
Пермский молокозавод не будет работать 30 суток из-за антисанитарии
15 октября, 11:17
Шок! Козы эмигрируют: 247 животных из Прикамья переезжают за границу!
14 октября, 13:38
Сентябрь
В Перми раздавлено бульдозером почти 16 кг сыров из Нидерландов и Испании
25 сентября, 15:54
Август
В Прикамье говяжьи пельмени готовили из свинины
28 августа, 15:01
Пермский производитель направил в детские лагеря масло из неизвестного сырья
16 августа, 11:44
В Перми предприятие из 19 тонн говядины сделало 27,7 тонн охлажденной говядины
9 августа, 09:49
Пермским лесам угрожает еще один пожиратель. Кто он?
Насекомое обитает на территории семи округов Пермского края.
8 августа, 06:20
Июль
Пермский край втрое увеличил поставки леса в Азербайджан
За первые полгода из региона вывезли 150 тысяч кубометров леса.
26 июля, 11:42
В Перми птицефабрика оформила 670 тонн цыплят-бройлеров как курицу
26 июля, 02:49
Россельхознадзор нашел в Прикамье зерно с подозрением на ГМО
22 июля, 05:18
В ПГНИУ решат проблему уничтожения лесов жуком-полиграфом
Ученые Пермского классического университета получили грант от Российского научного фонда.
15 июля, 11:05
В первом полугодии в Прикамье с нарушениями ввезено в 14 раз больше овощей и фруктов
12 июля, 09:54
В Перми крупное торговое предприятие из свинины изготовило говядину
10 июля, 13:44
Июнь
Известный пермский производитель попался на выпуске рыбы из неизвестного сырья
27 июня, 14:06
«Чайковскую птицефабрику» оштрафовали за препятствование проверке
9 июня, 12:19
Май
В пермском аэропорту пресекли попытку ввоза потенциально опасных продуктов
25 мая, 04:00
Из Прикамья отправили 330 тонн семян льна в Польшу и Германию
17 мая, 05:16
Пермский мясокомбинат выдавал тонну свинины за тонну говядины
16 мая, 12:08

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