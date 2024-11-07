Россети Урал

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Ноябрь
Во время ликвидации коммунальных аварий в Верхнекамье утопили болотоход
7 ноября, 03:14
Октябрь
Стало известно, почему проспект Декабристов в Перми остался без света
28 октября, 07:19
Сентябрь
Компания-двойник «Пермэнерго» поменяла название юрлица
9 сентября, 05:20
Август
В Перми у «Пермэнерго» появилась компания-двойник
29 августа, 05:28
Кровлю административного здания около набережной Перми восстановят за 35 миллионов
22 августа, 10:09
Июль
Экс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»
31 июля, 07:21
Минприроды Прикамья выставит иск виновному в гибели лося и медведя от удара током
5 июля, 03:12
Июнь
В Перми из-за пожара на улице Пушкина без света остался Центр городской культуры
19 июня, 09:51
Декабрь 2023
«Пермэнерго» восстановило электроснабжение в поселках Прикамья
13 декабря 2023, 06:48

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