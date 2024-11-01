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Россия

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Ноябрь
В Перми начал работу первый магазин кондитерской сети «Алёнка»
1 ноября, 08:18
Октябрь
Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем
25 октября, 05:36
Бывший глава пермского ГУ МВД Давыдов стал проректором столичного вуза
24 октября, 11:09
Федеральный автодилер «Ключавто» уходит из Перми
24 октября, 06:50
В Прикамье на треть вырос спрос на поваров
21 октября, 14:08
В Перми 18 октября пройдет юбилейный концерт Московского джазового оркестра
18 октября, 13:10
Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе
15 октября, 10:51
По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?
2 октября, 06:47
Сентябрь
В пермском вузе раскрыли, из-за чего в России может возникнуть нехватка автозапчастей
22 сентября, 12:30
Два курорта в Прикамье вошли в топ-10 здравниц страны
19 сентября, 04:13
Глава СК поручил возбудить дело из-за аварийного дома в Красновишерске
18 сентября, 09:33
Стало известно, сколько денег нужно пермякам для полного счастья
16 сентября, 07:47
У кого из операторов в Перми работает замедленный YouTube. Опрос Properm.ru
12 сентября, 11:56
Евросоюз исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина
11 сентября, 11:15
Суд оставил пермского политолога в реестре иностранных агентов
3 сентября, 05:45
Август
В Татарстане онкобольные вынуждены ехать в другие регионы для своего лечения
30 августа, 12:53
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
30 августа, 04:09
В Перми выпустили первый в России иммуноглобулин высокой концентрации
29 августа, 12:52
Пермский губернский оркестр возмутился выступлением фейкового коллектива
27 августа, 07:55
В центре Перми развернули 60-метровый флаг России
22 августа, 13:50

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