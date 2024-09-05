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Российская армия

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2024
При охране государственных границ погиб 22-летний срочник из Прикамья
В армию Алексей Хомяков был призван в 2023 году.
5 сентября 2024, 03:18
Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»
Атака украинской армии на Курскую область вскрыла ставшие уже привычными за два года болячки российской армии.
8 августа 2024, 13:30
В Перми мигрантов, получивших российское гражданство, ставят на воинский учет
Рейд, проведенный военными следователями и представителями военкомата, выявил девять нарушителей.
1 мая 2024, 06:53
В двух третях лесничеств Прикамья не хватает работников
Открыты более 30 вакансий лесничих и мастеров леса.
8 апреля 2024, 04:51
Стало известно, сколько человек призовут из Прикамья этой весной на срочную службу
Призывная кампания продлится с 1 апреля по 15 июля
28 марта 2024, 16:50
2023
В рамках осеннего призыва в российскую армию отправилось 130 тысяч призывников
В следующем году призывной возраст будет поднят до 30 лет и введена система электронных повесток.
29 декабря 2023, 14:32
Пермский край выполнил задание по призыву в армию на 90%
В Вооруженные силы отправлено чуть менее 2700 призывников
14 декабря 2023, 15:58
Сергей Шойгу заявил о «достижении намеченных целей» до 2025 года
Министр обороны также рассказал о наращивании поставок современного оружия в российскую армию
26 сентября 2023, 16:51
В двух райадминистрациях Перми созданы рабочие группы по набору контрактников
7 апреля 2023, 08:54
2013
В России началась самая масштабная проверка боеготовности
Сегодня ночью военные ВВО были подняты по сигналу тревоги.
13 июля 2013, 15:30

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