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Росстат

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Октябрь
Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти
31 октября, 12:18
В Прикамье продолжает дорожать бензин и дизельное топливо
24 октября, 05:51
Сентябрь
Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти
26 сентября, 06:05
В Прикамье продолжается рост цен на бензин
19 сентября, 07:43
Рост цен на бензин и дизель в Пермском крае продолжается
14 сентября, 12:59
Август
В Пермском крае замедлился рост цен на топливо
30 августа, 03:11
Жители Прикамья покупают вторичное жилье в четыре раза чаще первичного
16 августа, 12:12
В Перми вновь подорожало топливо. Цена дизеля выросла на 20 копеек
15 августа, 06:18
В Пермском крае снова взлетели цены на бензин марки АИ-98
Росстат обновил цены на топливо и нефтепродукты с 30 июля по 5 августа.
8 августа, 07:07
Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин
1 августа, 03:07
Июль
В Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98
25 июля, 08:11
Средняя цена на бензин в Прикамье впервые превысила 57 рублей
18 июля, 06:31
Рост цен на бензин в Пермском крае продолжается
11 июля, 10:44
В Пермском крае снова подорожал бензин
4 июля, 09:38
Почти у каждого третьего пермяка есть личный автомобиль
3 июля, 03:54
Июнь
Пермский край потерял две позиции в рейтинге по экономическому потенциалу
26 июня, 02:50
В Прикамье подорожали все виды бензина и дизельное топливо
20 июня, 07:28
В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%
7 июня, 11:03
Май
За четыре месяца 2024 года смертность в Перми выросла на 5%
20 мая, 09:59
Каждый десятый житель Пермского края имеет доход ниже границы бедности
6 мая, 12:25

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