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Рост

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2024
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
Центробанк призывает россиян копить.
1 октября 2024, 12:23
Заболеваемость коронавирусом в Прикамье выросла на 24% за неделю
От болезни скончались три человека.
30 мая 2024, 02:39
В Прикамье на 56% увеличилось количество вакансий для людей с инвалидностью
В 2023 году медианная заработная плата в области инклюзивных вакансий в Пермском крае составила 63 тыс. рублей.
15 апреля 2024, 09:40
2015
В Пермском крае нашли около 60 нелегальных финансовых компаний
Некоторые из этих организаций сейчас проверяют на принадлежность к финансовым пирамидам. Деятельность одной из компаний — «Рост» — уже пресечена.
4 апреля 2015, 05:01
2010
Российский авторынок вышел на второе место в Европе
Продажи автомобилей в Европе в целом заметно упали, в то время как Россия вышла на лидирующие позиции.
17 сентября 2010, 04:27
В Прикамье появились первые жалобы на повышение цен на зерно
Поскольку большая часть зерна ввозится в Пермский край из других регионов, УФАС передаст материалы проверок им.
10 августа 2010, 08:08

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