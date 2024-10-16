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Рост цен

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Октябрь
Цены на шаурму в Перми подскочили на 10%
16 октября, 07:18
Почти половина жителей Перми считает, что жить в городе не по карману
14 октября, 11:00
Сентябрь
Рост цен на бензин и дизель в Пермском крае продолжается
14 сентября, 12:59
Август
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
В течение года стоимость суточного проживания в отелях Перми возросла на 20%
1 августа, 04:56
Июль
Цены на отдых в Прикамье резко подскочили. Что случилось?
17 июля, 09:19
Стоимость обучения в вузах Перми в новом учебном году повысится на 10%
4 июля, 05:55
Уже осенью цены на айфоны в Перми резко вырастут. Объясняем почему
3 июля, 09:23
Июнь
В Прикамье ускорился рост стоимости бензина и дизельного топлива
27 июня, 04:57
В Прикамье подорожали все виды бензина и дизельное топливо
20 июня, 07:28
В Пермском крае снова подорожал бензин
15 июня, 14:51
Май
В Пермском крае из-за холодного мая упал спрос на весенние сплавы
24 мая, 11:23
Апрель
Эксперт рассказал, почему цены на авиабилеты в России увеличатся в 3-4 раза
25 апреля, 11:13
Подорожали свинина и велосипеды, но снизились цены на сосиски и газомоторное топливо
16 апреля, 06:28
Март
В Пермском крае стоимость вторичного жилья за месяц снизилась почти на 3%
25 марта, 08:00
В Пермском крае инфляция выросла до 8,65%, что выше среднероссийского уровня
21 марта, 13:08
Вторичная недвижимость Перми — на третьем месте в России по темпу роста цен
20 марта, 05:15
Прикамье стало лидером по росту цен среди регионов Приволжского округа
4 марта, 05:23
Февраль
Годовая инфляция в Прикамье в январе составила 8,09% и вновь выше российской
22 февраля, 09:38
Этой весной в Перми подорожает шаурма. Причины роста цен
21 февраля, 05:27

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