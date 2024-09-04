Ростелеком

Спецпроект

«Нам теперь и репетиторы не нужны!» Мать шести детей рассказывает об улучшенном сервисе Wink лицей

В семье Татьяны и Андрея Зыряновых шесть детей разного возраста. Зыряновы — молодая многодетная семья, родители работают, дети посещают ясли, сад, школу. Помимо этого старшая дочь занимается плаванием и музыкой, старший сын в этом году первоклассник, играет в шахматы и собирается в бассейн, дети посещают студию керамики. Родители большое внимание уделяют учебе и развитию и старших, и младших. «Хорошие стартовые условия очень важны», — уверены Зыряновы. Как эти стартовые условия обеспечить при нехватке ресурсов?