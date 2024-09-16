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Рождаемость

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2024
В Перми за август родилось 940 малышей
16 сентября, 04:42
За пять месяцев 2024 года население Прикамья сократилось на 7 тысяч человек
5 августа, 10:22
Доступность детского отдыха в лагере остается мифом? Рассказывают эксперты
4 июня, 11:45
В Перми за четыре месяца 2024 года рождаемость выросла на 2%
20 мая, 02:34
Главврач Краснокамской городской больницы рассказал о причине закрытия роддома
Акушерское отделение родильного дома было передано на уровень краевого перинатального центра.
6 апреля, 11:25
Пермская епархия предложила платить врачам за отказ женщин от аборта
22 февраля, 10:04
За 11 месяцев 2023 года Прикамье покинуло 9,5 тысяч человек
Среди стран дальнего зарубежья пермяки предпочли Германию и Израиль.
11 февраля, 10:06
Самой молодой маме было 14 лет. Сколько детей родилось в Пермском крае за месяц
5 февраля, 04:24
Маркус и Афродита. Как пермяки называли своих детей в 2023 году
19 января, 10:00
2023
Автомобиль за четвёртого ребёнка и новые выплаты — как предлагают поднять рождаемость
14 ноября 2023, 12:26
В Перми стали реже жениться и чаще разводиться
Также в регионе стали меньше рожать и умирать.
14 ноября 2023, 10:27
В Пермском крае продолжает сокращаться рождаемость. В этом году — на 2% к прошлому
5 октября 2023, 12:32
Минус 100 тысяч. Власти дали прогноз по сокращению населения в Пермском крае
2 октября 2023, 11:01
Пермяки вымирают. За полгода умерли почти 17 тысяч человек, родились — 11 тысяч
21 августа 2023, 07:21
Власти назвали территории с самой высокой смертностью в Пермском крае
22 июня 2023, 09:20

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