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Розыск

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2024
Приставы объявили в розыск пермяка, задолжавшего миллион на содержание своих детей
17 октября, 07:07
Полиция опубликовала ориентировку на подозреваемого в убийстве мамы и дочки в Чусовом
30 августа, 07:22
Фото. Полиция обнародовала ориентировку на мать убитого в Перми мальчика
13 июля, 14:35
Поисковики просят помощи в розыске мужчины в Лысьве
В городе Лысьва Пермского края пропал мужчина, ему 41 год, последний раз он выходил на связь 4 июля.
7 июля, 10:24
В Екатеринбурге задержали пермяка, который находился в федеральном розыске
20 марта, 04:43
Мужчина, убивший туристку-одиночку из Перми, заявил о нарушении своих прав
16 марта, 10:27
Полицией Перми установлена личность виновника смертельного ДТП у ЦУМа
4 марта, 13:16
Росгвардия Перми задержала расклейщика объявлений, находящегося в федеральном розыске
6 февраля, 10:42
Бывший депутат заксобрания Прикамья заочно арестован по обвинению на 300,1 млн рублей
6 февраля, 06:12
Контролёры в общественном транспорте Перми за год провели более 175 тысяч проверок
12 января, 11:59
За новогодние праздники в Прикамье задержали четырех человек, объявленных в розыск
10 января, 02:42
Внимание, розыск! 34-летний житель Березников пропал еще 23 декабря
Молодой человек из Березников пропал 23 декабря. Родственники и волонтеры просят сообщить любую информацию о его местонахождении.
3 января, 10:10
2023
Внимание, розыск! В городе Соликамске Пермского края пропал молодой мужчина
Мужчина ушел из дома еще 17 декабря, с тех пор его местонахождение неизвестно.
24 декабря 2023, 12:16
В Перми мужчина напал на девочку-подростка
18 декабря 2023, 06:23
Участника СВО отправили в колонию Пермского края за нарушение условного срока
7 декабря 2023, 13:36
В Перми разыскивают человека, которого в последний раз видели у Центрального рынка
Мужчина пропал 20 февраля. Его родные и друзья просят откликнуться всех, кто видел его или располагает какой-либо информацией.
26 февраля 2023, 07:18
В Пермском крае пропал 46-летний мужчина. Волонтеры объявили его в розыск
Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили в розыск 46-летнего Сергея Рочева. Вечером 21 января он ушел из дома по улице Пятилетки,75 в Березниках и пропал.
22 января 2023, 13:19
2022
Внимание, розыск! В Кунгуре пропал мужчина, который может нуждаться в медицинской помощи
Как сообщает поисково-спасательная служба Кунгура, устанавливается местонахождение Константина Поздеева.
4 декабря 2022, 09:03
В Пермском крае ищут 15-летнюю девочку, которая вышла из дома утром 3 сентября
В субботу утром Анастасия Булатова вышла из дома по улице Орджоникидзе в городе Лысьве. С тех пор про неё ничего неизвестно.
4 сентября 2022, 04:22
Поисковики в Пермском крае объявили о розыске девушки в светло-бежевом топе
Родные и друзья девушки ищут ее уже два дня. К поискам подключились волонтеры и полиция.
28 августа 2022, 08:35

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