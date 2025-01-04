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Рубль

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2025
Что будет с рублем в январе 2025: прогнозы экспертов, курсы валют
4 января, 12:00
2024
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября 2024, 12:24
Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?
14 августа 2024, 11:29
Доллар упадет до 50 рублей? Что происходит на рынке иностранной валюты
2 июля 2024, 08:53
С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему
20 марта 2024, 06:12
Пермский автовокзал завершил процесс реорганизации в АО
Гендиректором компании остался Игорь Вылеток.
24 января 2024, 13:24
2023
Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России
19 декабря 2023, 10:44
Названа одна из причин резкого роста цен на автомобили в России
14 октября 2023, 12:01
Стало известно, насколько подорожают автомобили до конца года
14 октября 2023, 10:07
2014
Центробанк выпустит серебряные 2 рубля в честь конструктора Челомея
Монета посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося академика.
30 июня 2014, 03:58
Центробанк выпускает в обращение новые монеты с символом рубля
Монеты с перечеркнутой буквой Р могут появиться в обращении уже на следующей неделе.
10 июня 2014, 10:37
Единственной официальной валютой в Крыму стал рубль
Полуостров окончательно перешел на российский рубль, украинская гривна стала иностранной валютой
2 июня 2014, 04:41
Всемирный банк: Временное ослабление рубля оздоровит экономику России
По мнению главного экономиста Всемирного банка Европы и Центральной Азии, на сегодняшний день Россия накопила достаточный объем золотовалютных резервов.
10 апреля 2014, 05:30
2013
Народный выбор: Банк России решил обсудить новый символ рубля
Проголосовать за новое графическое изображение для российской валюты может каждый.
5 ноября 2013, 08:15
2012
Спецпроект
Мониторинг Properm.ru: После резкого ослабления рубль вновь набрал вес
По оценке экспертов, на спасение российской валюты было потрачено до 2,5 млрд долларов.
2011
СКБ-банк меняет один рубль на пять тысяч
Коммерческий банк предложил выкупить у населения редкие монеты достоинством 1, 2, 5 рублей.
17 января 2011, 07:20

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