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Руководитель

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2024
ПГНИУ взыскивает с бывшего ректора 2,2 миллиона рублей
В ходе проверки краевого Федерального казначейства были установлены нарушения процедуры начисления стимулирующих выплат некоторым сотрудникам суда.
12 сентября 2024, 06:59
Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября 2024, 06:33
В Перми может сменится глава еще одного района
Контракт с руководителем заканчивается в июне текущего года.
17 апреля 2024, 10:33
В одном из районов Перми может смениться руководитель
Действующее трудовое соглашение с главой района истекает в июне текущего года.
12 апреля 2024, 04:57
В МЧС Прикамья рассказали, когда можно будет увидеть сброс воды с КамГЭС этой весной
В 2023 году весенний сброс воды в режиме пропуска половодья начался 25 марта.
19 марта 2024, 04:36
Стало известно, кто возглавит Фонд развития Пермского края
Предыдущий руководитель организации возглавлял структуру всего три месяца.
7 марта 2024, 11:05
В Перми скончался 28-летний начальник управления муниципальных закупок
Прощание с ним состоится в субботу.
25 января 2024, 13:08
Гендиректором предприятия «Сибур-Нефтехим» назначен пермяк Николай Дудукалов
Новый глава начал свою карьеру в СИБУРе в 2006 году.
19 января 2024, 10:50
Экс-директор «Мотовилихинских заводов» в конце января покинет предприятия
Из предприятия уходят также директора по финансам и по снабжению.
16 января 2024, 05:18
2023
В филиале «Ростелекома» в Прикамье сменился руководитель
Новый руководитель перешёл в компанию из свердловского билайна
15 ноября 2023, 09:02
2011
Николай Яшин вступил в должность руководителя краевого Росприроднадзора
Бывший вице-президент ОАО «Уралкалий» избавился от приставки «и.о.».
20 июля 2011, 09:08

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