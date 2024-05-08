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Ружье

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2024
Полиция задержала 19-летнего парня, сообщившего о планах напасть на школу в Прикамье
В ходе инцидента никто не пострадал.
8 мая 2024, 18:16
2017
Житель Кизела осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия
Молодой человек утверждает, что нашел его в лесу.
28 июня 2017, 07:47
2016
В Прикамье у мужчины конфисковали ружье за стрельбу вблизи населенного пункта
По версии охотника он просто «отстреливал» патроны.
7 апреля 2016, 03:20
2014
В Пермском крае полиция изъяла из незаконного оборота оружие
Правоохранительные органы ведут жесткий контроль по соблюдению действующего законодательства в сфере оборота оружия.
6 октября 2014, 05:19
Житель Пермского края выстрелил из охотничьего ружья в голову своему сыну
Подозреваемый сейчас задержан, проводятся следственные действия.
23 сентября 2014, 05:20
В Перми следователи начали проверку по факту застрелившегося сотрудника ЧОПа
По неустановленной причине мужчина выстрелил себе в грудь из помпового ружья, после чего скончался на месте.
20 января 2014, 03:58
В Перми охранник ЧОП застрелил себя из помпового ружья
Инцидент произошел в районе Чусовского водозабора в Орджоникидзевском районе города.
18 января 2014, 17:21
2012
В честь нового года пермяк открыл стрельбу из охотничьего ружья
Обнаруженное в доме стрелка оружие оказалось не зарегистрированным.
13 января 2012, 11:04
2010
1,5 тыс. жителей Прикамья остались без электричества
Пермские охотники вместо животных расстреливают линии электропередач.
28 сентября 2010, 12:51

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