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Рыба

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2024
Добрянские рыбоводы требуют с Пермской ГРЭС почти 20 миллионов рублей
10 октября, 12:33
В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО»
2 августа, 03:54
Караси и Чайковский: названы предпочтения пермяков в рыбалке
Также стала известны уникальная рыба для рыбаков региона.
12 июля, 09:11
Известный пермский производитель попался на выпуске рыбы из неизвестного сырья
27 июня, 14:06
В Перми впервые открылся круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс
В 2022 году проект ООО «ЦентрСтройГрупп» по строительству сети торгово-ярмарочных комплексов получил статус приоритетного.
15 июня, 09:20
По решению суда пермский Управтодор должен выпустить в Вишеру 1270 щук
4 июня, 04:45
Жителям Прикамья рассказали, за ловлю какой рыбы им грозит штраф
28 мая, 09:46
Почему нельзя рыбачить в охранной зоне ЛЭП в Прикамье? Разъясняет ЕДДС
3 апреля, 12:13
Опытные рыбаки рассказали, где в Пермском крае рыбачить весной. Главные места
Весной можно поймать больше за счет увеличения концентрации рыбы.
22 марта, 04:59
Три года работы насмарку. На ферме в Пермском крае погибло 12 тонн форели
Температура поднялась лишь на день, но этого хватило для гибели рыбы.
15 марта, 08:00
Поймал более 20 кг. Рыбак из Пермского края похвастался огромным уловом
3 февраля, 06:21
«Перевернулся КАМАЗ с судаками». Пермяк поделился фотографиями крупного улова
Мужчине удалось поймать восемь судаков.
30 января, 03:32
Россельхознадзор оштрафовал пермского предпринимателя за просроченные рыбу и креветки
26 января, 10:50
2023
В Росрыболовстве рассказали, почему в Перми массово гибнет рыба
15 августа 2023, 04:22
2022
Пермячки заметили маслянистые пятна на Каме и мертвую рыбу на берегу
В редакцию Properm.ru обратились пермячки, мама с дочкой, пожелавшие не называть своих имен. В начале этой недели они заметили маслянистые пятна на реке Каме.
20 августа 2022, 07:09

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