Пермячки заметили маслянистые пятна на Каме и мертвую рыбу на берегу

В редакцию Properm.ru обратились пермячки, мама с дочкой, пожелавшие не называть своих имен. В начале этой недели они заметили маслянистые пятна на реке Каме.