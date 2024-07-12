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Рыбаки

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Июль
Караси и Чайковский: названы предпочтения пермяков в рыбалке
Также стала известны уникальная рыба для рыбаков региона.
12 июля, 09:11
Апрель
Перед майскими праздниками в Перми вырос спрос на товары для рыбалки
26 апреля, 12:26
Фото. Рыбаки в Прикамье хвастаются добытым за выходные уловом
8 апреля, 08:48
Рыбакам рассказали, где и когда нельзя ловить рыбу в Пермском крае
5 апреля, 07:44
Март
В Прикамье несколько машин провалилось в реку Косьва
Водителями автомобилей оказались заядлые рыбаки.
28 марта, 11:29
Ноябрь 2023
Гибелью двух рыбаков в Прикамье занялись следователи
29 ноября 2023, 12:12

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