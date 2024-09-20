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Рыбалка

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В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым
20 сентября, 03:32
В Пермский край приехала съемочная группа телеканала «Диалоги о рыбалке»
Съемочная группа показала рыбалку, культуру и быт Соликамского округа.
6 августа, 12:24
Караси и Чайковский: названы предпочтения пермяков в рыбалке
Также стала известны уникальная рыба для рыбаков региона.
12 июля, 09:11
Фотофакт. Трофейная рыбалка на Каме! В Оханском округе поймали двухметрового сома
25 июня, 05:42
Перед майскими праздниками в Перми вырос спрос на товары для рыбалки
26 апреля, 12:26
На пермяка завели уголовное дело за отлов рыбы запрещенным способом
23 апреля, 11:33
Нерестовый период в 2024 году: что нужно знать рыболовам
19 апреля, 08:40
В Пермском крае на пруду нашли тело мужчины
18 апреля, 07:55
Рыбаки рассказали, как поймать карася
12 апреля, 12:50
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля, 12:21
Фото. Рыбаки в Прикамье хвастаются добытым за выходные уловом
8 апреля, 08:48
Рыбакам рассказали, где и когда нельзя ловить рыбу в Пермском крае
5 апреля, 07:44
Почему нельзя рыбачить в охранной зоне ЛЭП в Прикамье? Разъясняет ЕДДС
3 апреля, 12:13
Опытные рыбаки рассказали, где в Пермском крае рыбачить весной. Главные места
Весной можно поймать больше за счет увеличения концентрации рыбы.
22 марта, 04:59
Поймал более 20 кг. Рыбак из Пермского края похвастался огромным уловом
3 февраля, 06:21
«Перевернулся КАМАЗ с судаками». Пермяк поделился фотографиями крупного улова
Мужчине удалось поймать восемь судаков.
30 января, 03:32
Семья рыбаков из Прикамья чуть не провалилась под лед
22 января, 07:28
2023
В Прикамье пятеро рыбаков провалились под лёд — трое погибли
Тело еще одного рыбака не могут найти с 8 апреля.
10 апреля 2023, 12:41
Браконьер из Перми поймал в Каме 600 рыб
Теперь мужчина предстанет перед судом за незаконный вылов рыбы.
16 марта 2023, 05:32

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