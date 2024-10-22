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Рыболовлев

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2024
В Швейцарии прекратили дело против миллиардера из Перми из-за ареста арт-дилера
22 октября, 13:30
Экс-пермяк занимает 177 место в рейтинге богатейших людей планеты
1 августа, 13:39
Пермский бизнесмен попал в список самых богатых миллиардеров Forbes
4 апреля, 03:07
Суд в Нью-Йорке отклонил иск бывшего пермского предпринимателя к аукционному дому
31 января, 04:33
Дмитрий Рыболовлев задумался о возможной продаже футбольного клуба «Монако»
Акционеру поступило предложение от неназванного потенциального покупателя.
22 января, 04:36
2023
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев стал с начала года богаче на 1,25 миллиарда долларов
Сейчас его активы составляют 11,3 миллиарда долларов.
1 августа 2023, 16:22
Дмитрий Рыболовлев с начала 2023 года разбогател на 1,1 млрд долларов
В рейтинге Bloomberg Billionaires Index миллиардер из Перми занял 170-е место.
4 июля 2023, 07:37
2017
Трое пермяков вошли в список самых богатых бизнесменов России‍ по версии Forbes
Лидером с 18,4 млрд долларов стал совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон
21 апреля 2017, 08:05

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