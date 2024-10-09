properm.ru
ГлавноеВсе новости

Рынок

Выбрать дату
Октябрь
Рынок Гача в Перми застроит девелопер из Ижевска
9 октября, 06:50
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
В пермском вузе раскрыли, из-за чего в России может возникнуть нехватка автозапчастей
22 сентября, 12:30
Июль
Продажи автомобилей в Прикамье выросли на 20%
24 июля, 05:02
Май
В Перми подорожало мороженое. Рассказываем, на сколько и почему
26 мая, 17:17
Апрель
В Перми на 11% подорожал «шашлычный набор». Стоит ли ждать снижения стоимости
24 апреля, 06:28
В Перми начало дешеветь вторичное жилье
15 апреля, 08:26
Январь
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
31 января, 12:07
Бывшего владельца «Уралкалия» обманули на десятки миллионов долларов
14 января, 10:42
Как бум китайского автопрома повлияет на цены? Отвечает эксперт из пермского политеха
12 января, 13:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика