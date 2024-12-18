properm.ru
ГлавноеВсе новости

Рынок недвижимости

Выбрать дату
Декабрь
«Индекс тревожности» при покупке квартир у пермяков снизился до 34%
18 декабря, 03:47
«Неизбежное последствие слепой веры», — Антон Любич об увольнениях в «Самолёте»
8 декабря, 11:45
Сентябрь
За лето загородные дома в Прикамье подорожали на 2%
22 сентября, 08:20
Пермская недвижимость названа самой доступной среди городов-миллионников
17 сентября, 14:40
Бывшее здание музея современного искусства PERMM подешевело на 50 миллионов
5 сентября, 08:05
Август
Аналитики предсказывают снижение цен на квартиры в новостройках
20 августа, 12:23
Июль
Какая зарплата нужна, чтобы можно было взять ипотеку под 20% годовых
29 июля, 09:06
Июнь
За год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми увеличилась на 54%
24 июня, 03:58
Как завершение льготной ипотеки отражается на рынке недвижимости
18 июня, 10:27
Май
Бросить все и уехать на море? Сколько стоит жилье на курортах в России и за рубежом
30 мая, 12:15
Пермь вошла в топ-3 городов-миллионников по объёму домов площадью до 60 кв. м
Большая доля предложений на российском рынке недвижимости приходится на частные дома.
24 мая, 05:48
Стоимость вторичного жилья в Перми продолжает снижаться
13 мая, 11:51
Март
В марте в Перми стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 0,6%
18 марта, 05:32
Февраль
Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми
21 февраля, 10:47
«Вторичка» или новостройка. Советуют эксперты
14 февраля, 12:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика