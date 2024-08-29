properm.ru
ГлавноеВсе новости

Рынок труда

Выбрать дату
2024
В России начали предлагать большие вознаграждение за поиск новых сотрудников
29 августа, 11:19
Жить стало веселее. В Прикамье резко вырос спрос на работников творческих профессий
12 июля, 06:49
Все больше пермяков не соглашаются на меньшую зарплату при выборе работы
3 мая, 08:37
2023
В 2022 году в Прикамье на 5% сократилось количество открытых вакансий и на 14% выросло число резюме
В регионе всё также не хватает рабочих, строителей, сотрудников банковской сферы и домашнего персонала.
10 января 2023, 10:42
2022
Почти треть пермяков боятся увольнения работодателем. Больше всего таких среди кадровиков и торговцев
Уверенно на нынешнем рабочем месте себя ощущают 68% работающих прикамцев.
6 сентября 2022, 04:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика