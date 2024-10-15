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Ржд

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Октябрь
Жителям Индустриального района придется еще год страдать из-за ремонта Карпинского
15 октября, 12:45
«Объяснить суду, как люди мучаются». Начался процесс по ж/д переходу на Мулянке
8 октября, 03:00
Август
В Перми сломалась импортозамещённая электричка «Финист» — вышли из строя двигатели
27 августа, 12:32
В Прикамье прибыли пять электропоездов «Финист»
20 августа, 16:27
Движение поездов на севере Пермского края ограничено из-за ДТП
2 августа, 05:47
Июль
Два пермских пассажирских поезда опаздывают из-за вчерашней аварии
30 июля, 11:34
Ухудшилось состояние мальчика, которого ударило током на станции Чайковская
26 июля, 12:26
В Прикамье ребенка ударило током на железной дороге
26 июля, 07:06
В Перми свой первый рейс совершит электричка «Финист». Чем она интересна?
«Финист» повезет пермяков по кольцевому маршруту. Этот поезд — новая модель «Ласточки».
7 июля, 11:26
По факту травмы пассажира поезда на станции Чад возбуждено дело
По факту травмы пассажира поезда на станции в Пермском крае возбуждено дело
5 июля, 12:50
Школьники, зимой застрявшие на станции Пермь-II, хотят получить компенсации от РЖД
5 июля, 11:54
Июнь
На станции «Пермь-Сортировочная» до конца года установят шумозащитные экраны
29 июня, 04:10
В Перми появится новая городская электричка. Рассказываем, как она будет ходить
21 июня, 07:24
Машинист из Березников обманул РЖД на 33 тысячи рублей
11 июня, 16:43
В Прикамье на 17% выросло количество пассажиров дальних поездов
4 июня, 05:10
Апрель
В Пермском крае закроют два железнодорожных переезда
28 апреля, 08:54
Вынесен приговор железнодорожнице, по вине которой в аварию попал пермский поезд
В ноябре прошлого года поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом.
23 апреля, 14:32
Железнодорожник из Гремячинска нарезал рельсы на куски и сдал их на металлолом
22 апреля, 13:45
Следователи назвали причину смерти пермского гримера Сергея Мухина
11 апреля, 05:43
В Прикамье в этом сезоне будут ремонтировать железнодорожные пути двух направлений
9 апреля, 04:40

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