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Съемка фильма

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2023
Для киносъемок в Перми в январе ищут бородатого дворника и брутальных мужчин
Объявлен кастинг как актеров для эпизодов, так и участников групповых и массовых сцен.
30 декабря 2023, 05:57
Кинокомпании ждут снега в Пермском крае, чтобы начать съемки двух проектов
Названия проектов пока не разглашаются.
2 ноября 2023, 13:42
2022
21 и 24 августа в центре Перми на время съемок фильма перекроют движение транспорта
С 16:00 до 20:30 21 августа будет временно закрыто движение транспорта по улице Петропавловской на участке от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской.
20 августа 2022, 08:32

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