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Съемки

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Октябрь
Возврат средств за съемки в Прикамье получат шесть фильмов и сериалов
26 октября, 06:24
В Перми передумали открывать кинопарк на Заводе Шпагина
10 октября, 03:00
Сентябрь
Актер из Березников сыграл главную роль в драме «Огненный мальчик»
28 сентября, 10:45
Фото. Два актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ
19 сентября, 06:01
Пермский бариста рассказал о краже квартиры в шоу «История на миллион» на ТНТ
14 сентября, 08:05
В Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»
5 сентября, 06:00
Август
Свадьба в авиационном стиле. Две пары из Перми поженились в эфире популярного телешоу
23 августа, 07:41
Брат последнего российского императора обвенчался в Перми. Фоторепортаж
22 августа, 12:56
Спецпроект
Красные в городе. Пермяки заметили на улицах революционные лозунги
Центр Перми временно перекрыт.
В Перми состоится премьера фильма, снятого на Егошихинском кладбище
20 августа, 06:10
Видео. Пермская актриса Алена Михайлова сыграла близнецов в приключенческой драме «Амура»
6 августа, 06:05
Видео. В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в Перми
5 августа, 06:34
Июль
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
31 июля, 10:44
В Прикамье начались съёмки приключенческого сериала «Никто не знает про Маньпупунёр»
Премьера фильма запланирована на 2025 год.
24 июля, 03:18
«Чистый, приятный мне город». Актер Роман Курцын поделился впечатлениями о Перми
23 июля, 11:15
В Перми начали снимать детективный триллер «Аэропорт»
19 июля, 04:30
Из-за съемок фильма в Перми ограничат движение транспорта
16 июля, 09:07
В Перми ищут автомобили для полнометражного фильма
15 июля, 04:16
До 2030 года в Перми планируют открыть крупный киноцентр
15 июля, 03:03
Фото. Испытание оводами и солнцем. Появились фото со съемок «Батя 2. Дед» в селе Прикамья
11 июля, 05:57

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