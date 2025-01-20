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Съемки фильма

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2025
Для съемок третьего фильма об Иване Семенове в Перми ищут дублеров
20 января, 09:40
2024
Видео. Опубликован трейлер семейной драмы «Пальма 2», снятой в Пермском крае
Премьера кинокартины запланирована на март.
8 октября 2024, 09:25
В прокат выходит фильм о пермском историке и краеведе
Впервые киноленту пермяки смогут увидеть уже 15 октября в ПГНИУ.
7 октября 2024, 07:28
Актер из Березников сыграл главную роль в драме «Огненный мальчик»
Проект рассказывает историю избалованного подростка и его матери, столкнувшихся с трагедией.
28 сентября 2024, 10:45
Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой
Сайт, на котором может зарегистрироваться каждый, кто желает сниматься в кино, уже работает.
6 сентября 2024, 07:24
Спецпроект
Красные в городе. Пермяки заметили на улицах революционные лозунги
Центр Перми временно перекрыт.
В центре Перми перекроют дорогу из-за съемок фильма о Романовых с Екатериной Гусевой
Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут.
20 августа 2024, 09:08
Центр Перми перекроют из-за съемок фильма
Название и сюжет фильма остаются неизвестными.
16 августа 2024, 12:46
Видео. В прокат вышел фильм о любви «Она танцует», снятый в Перми
Большая часть событий киноленты происходит в столице Прикамья.
5 августа 2024, 06:34
«Чистый, приятный мне город». Актер Роман Курцын поделился впечатлениями о Перми
Здесь проходят съемки фильма «Аэропорт» с участием артиста.
23 июля 2024, 11:15
В селе Кын Пермского края летом будут снимать продолжение фильма «Батя»
8 июня 2024, 07:43
В Перми ищут актера на роль Жириновского
В фильме в основном Жириновскому 48-50 лет, но будут кадры из его молодости.
2 апреля 2024, 12:57
Пермский режиссер снимает фильм о Коми-Пермяцком драматическом театре
Театр известен своими талантливыми актерами, он многократно участвовал в международных конкурсах.
27 января 2024, 08:25
В глухой деревне Прикамья начались съемки документального фильма «Ковчег»
Съемочный процесс стартовал в новогоднюю ночь.
18 января 2024, 09:47
В Перми для съемок фильма ищут школьников с калмыцкой внешностью
Наличие актерского опыта не является обязательным условием.
9 января 2024, 04:30
2023
Для киносъемок в Перми в январе ищут бородатого дворника и брутальных мужчин
Объявлен кастинг как актеров для эпизодов, так и участников групповых и массовых сцен.
30 декабря 2023, 05:57
В Перми для съемок разыскивается добродушная и толстая кошка
Пермская кинокомиссия проводит кастинг животных на роль в сериале.
29 ноября 2023, 08:57
Для съемок фильма во время новогодних каникул в Перми ищут локации и машины
С 5 января стартуют съемки многосерийного фильма.
29 ноября 2023, 04:42
О пещерах Урала сняли мистическое кино. Съемки проходили и в Прикамье
Режиссер Сергей Сомов рассказал Properm.ru о проекте.
10 ноября 2023, 11:37
Пермяков приглашают на кастинг в короткометражную драму о переживании утраты
Проект является некоммерческим.
9 октября 2023, 07:17

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