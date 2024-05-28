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Сад соловьев

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Май
Сквер, почти уничтоженный при строительстве спортцентра, будут реабилитировать
28 мая, 09:48
Администрация Перми взяла на содержание часть территории в «Саду соловьев»
22 мая, 11:01
Апрель
Снова рубят! Администрация Перми передаст данные об ущербе Саду соловьев в полицию
15 апреля, 11:30
Администрация Перми ответила Properm. ru, сколько деревьев срубили в Саду соловьев
10 апреля, 12:44
Рубят Сад соловьев! Что происходит?
10 апреля, 08:08
Спецпроект
В Перми хотят застроить жильем очередной стадион и подбираются к Саду соловьев
Местные жители выступают против.
Февраль
Комиссия по ПЗЗ отказала в жилой застройке на территории Сада соловьев
2 февраля, 06:57
Ноябрь 2023
Фото. «Растения шуток не понимают». В пермском Саду соловьев готовится цвести сирень
13 ноября 2023, 03:40

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