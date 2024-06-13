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Салют

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Июнь
Видео. День города в Перми завершился праздничным салютом
13 июня, 03:23
В мэрии Перми представили праздничную программу ко Дню города
11 июня, 03:43
Апрель
Власти решили оставить пермяков без салютов, которые обещали провести
27 апреля, 07:26
Март
Пермской компании заплатят 2 миллиона за 19 минут праздничных салютов
20 марта, 08:03
Пермские власти выделили 2 миллиона на 19 минут фейерверка
11 марта, 05:37
Декабрь 2023
Опасны для животных и природы. Пермские ученые раскрыли пять фактов о фейерверках
26 декабря 2023, 03:22
Пермские власти отменили корпоративы для сотрудников мэрии
14 декабря 2023, 06:55
Август 2023
Салют взорвался рядом с толпой людей в Соликамске на Дне города
Инцидент засняли на видео очевидцы.
28 августа 2023, 03:24

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