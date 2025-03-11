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Самбо

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2025
Пермячка примет участие в чемпионате Европы по самбо
11 марта, 07:40
2024
В ходе СВО погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников
Прощание с мужчиной пройдет 24 июня.
23 июня 2024, 07:32
2015
Прикамцы взяли три медали чемпионата страны по самбо
В первый день соревнований прикамцы «взяли» серебро и два золота.
8 марта 2015, 11:23
2014
Четыре прикамские самбистки отправятся на чемпионат мира
Право представлять страну на соревнованиях спортсменки заслужили, победив в национальном чемпионате.
3 марта 2014, 05:00
Две пермячки стали победительницами чемпионата России по самбо
Анна Балашова стала первой в весовой категории свыше 80 килограммов, а Марина Мохнаткина - в весе до 68 килограммов.
2 марта 2014, 05:42
2013
Пермские самбисты завоевали четыре «золота» чемпионата мира
Престижные соревнования прошли в Санкт-Петербурге в конце прошлой недели.
25 ноября 2013, 05:10
Пермские самбистки взяли еще два «золота» чемпионата Европы
Медали принесли в копилку нашей сборной Марина Мохнаткина и Анна Балашова.
21 мая 2013, 04:25
Спортсменка из Перми выиграла бронзу чемпионата Европы по самбо
Сегодня, 20 мая, за медали поборются еще две самбистки из Прикамья.
20 мая 2013, 04:40
Сборная Пермского края по самбо заняла третье место на чемпионате России
Пермский край на чемпионате страны, который прошел в Хабаровске, представляли девять человек.
15 марта 2013, 03:09
2012
Спортсмен из Пермского края выиграл чемпионат мира по самбо
Игорь Беглеров стал победителем в весовой категории до 52 килограммов.
11 ноября 2012, 16:12
2011
Пермские самбистки Кормильцева и Молчанова стали чемпионками мира
Спортсменки помогли российской сборной занять первое место.
14 ноября 2011, 06:00
Пермские самбистки Малышева и Лазутина взяли медали первенства мира
Спортсменки из Прикамья завоевали золотую и серебряную медали в Латвии.
22 октября 2011, 12:07
В Краснокамск съедутся лучшие самбисты России
Главным призом в весовой категории до 74 килограмм станет автомобиль Reno.
16 сентября 2011, 04:46

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