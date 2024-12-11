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Самокаты

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2024
Кикшеринговые компании и прокуратура вновь обжалуют запрет электросамокатов в Перми
11 декабря 2024, 11:19
Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми
Надзорный орган обратил внимание на сроки введения новых требований.
22 октября 2024, 11:15
Сервис кикшеринга хочет вернуть электросамокаты на улицы Перми в 2025 году
Отстаивать свою позицию сервис будет в суде.
8 октября 2024, 04:18
Кикшеринговые сервисы проиграли суд Пермской городской думе
Самокатные прокатчики пытались добиться отмены запрета на парковку электросамокатов в центре города.
23 сентября 2024, 13:36
В микрорайоне Железнодорожный электросамокатчик сбил ребенка и сломал ему руку
Ребенок получил травмы обеих рук.
5 августа 2024, 15:56
Whoosh пытается оспорить в Арбитражном суде Прикамья штрафы за самокаты
В кикшеринге уточнили, что заявления не связаны с конфликтом о запрете парковок в центре Перми.
22 мая 2024, 07:13
В Перми потратят еще 370 тысяч рублей на вывоз электровелосипедов на штрафстоянку
Чиновники планируют брать деньги за эвакуацию и хранение «бесконтрольных средств передвижения» с их владельцев.
11 мая 2024, 13:34
Кикшеринги начали выкупать электросамокаты со штрафстоянок в Перми
Сотни самокатов еще остались у чиновников.
7 мая 2024, 03:37
Пермские власти хотят оставить Пермь без прокатных электровелосипедов
Электровелосипеды появились в городе в конце апреля как ответ на давление властей на сервисы проката электросамокатов.
2 мая 2024, 08:16
Лицо и одежда были в крови. Пермяк отсудил у самокатчика компенсацию за аварию
Студент, сбивший пешехода, пытался убежать.
27 апреля 2024, 03:24
Кикшеринги до сих пор не выкупили электросамокаты, эвакуированные властями Перми
Самокаты все еще хранятся на штрафстоянках.
25 апреля 2024, 09:17
Сервисы проката электросамокатов перестали работать в Перми
Пока неизвестно, когда электросамокаты станут доступны.
15 апреля 2024, 07:27
В Перми начал сезон второй сервис по прокату электросамокатов
В краевой столице будет более тысячи самокатов от Urent.
4 апреля 2024, 04:58
В Перми 1 апреля начался сезон электросамокатов, но не в центре города
Whoosh пытается через прокуратуру отменить ограничения для самокатов.
2 апреля 2024, 03:24
Кикшеринг Whoosh обратился в прокуратуру из-за репрессивных мер пермских властей
Компания не согласна с запретом на парковку самокатов в центре города.
29 марта 2024, 05:49
Репрессивные изменения для самокатов в Перми создадут нагрузку на автобусы
Самокаты чаще всего использовали как альтернативу другим видам транспорта.
27 марта 2024, 02:50
Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города
Депутаты приняли решение большинством голосов.
26 марта 2024, 08:58
Пермские власти расторгли соглашения с сервисами проката электросамокатов
Чиновники планируют запретить парковку электросамокатов в центре города.
27 февраля 2024, 05:14
2023
В Перми за сезон в результате ДТП с электросамокатами погиб один человек
91 человек получил травмы
22 ноября 2023, 07:21
В Перми закончен сезон электросамокатов
Несмотря на то, что самокаты еще стоят на улицах города, воспользоваться ими уже нельзя.
27 октября 2023, 02:54

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