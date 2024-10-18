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Самолет

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Октябрь
Пермские вахтовики закурили в туалете самолета до Екатеринбурга и устроили дебош
18 октября, 12:14
Анталья зовёт: SouthWind радикально меняет планы — летайте дольше и чаще
15 октября, 11:20
Сентябрь
Стала известна причина задержки рейса из Сочи в Пермь
30 сентября, 05:40
В Подмосковье разбился самолет Ан-2. Погибли двое
9 сентября, 11:17
Август
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
30 августа, 04:09
Пермский музей авиации продал самолет, на котором летал Юрий Трутнев
27 августа, 06:12
Стала известна судьба пассажира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет
19 августа, 09:48
Борт, летевший из Сахалина в Москву, сел в Перми из-за тяжелобольного пассажира
19 августа, 07:20
Первый испытательный полет МС-21 с пермскими двигателями может пройти до конца года
13 августа, 03:06
Субсидированные рейсы из Перми в Калининград возобновятся с 29 ноября
6 августа, 13:46
Июль
Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми
31 июля, 12:39
Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте цену
Аэрофлот открывает прямые рейсы из Красноярска в Пермь
10 июля, 11:19
Июнь
Самолет из Перми в Москву задержали на полтора часа из-за птицы
9 июня, 06:08
Май
Эксперты назвали способы борьбы с аэрофобией
25 мая, 07:57
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
15 мая, 07:59
Самолет «Победы» не смог вылететь в Пермь из-за неисправности двигателя
6 мая, 05:16
Апрель
Из Перми в Калининград запустят прямые рейсы
Nordwind запускает прямые перелеты из Перми в Калининград и обратно. Первые рейсы будут уже на этой неделе.
29 апреля, 12:30
Преступника, из-за которого пришлось сажать самолет в Перми, оштрафовали
27 апреля, 07:57
Что можно взять в ручную кладь в самолет? Рассказываем об основных правилах
26 апреля, 08:09
Один из летчиков погиб при крушении военного самолета на Ставрополье
Поиск четвертого члена экипажа еще продолжается.
19 апреля, 09:16

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