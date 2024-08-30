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Самолеты

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2024
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
30 августа, 04:09
Зимой пермяки смогут полелеть в Индию
18 августа, 08:56
Группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»
3 июля, 12:17
2023
Гендиректор «Уральских авиалиний» прокомментировал посадку самолета в поле. Главное
Глава компании считает, что экипаж поступил правильно.
12 сентября 2023, 08:30
В Перми закрылся частный музей авиации, работавший с 2000 года
23 августа 2023, 04:52
В Прикамье стартовал авиационный фестиваль «Золотое кольцо Урала». Видео
17 июня 2023, 10:49
2022
Из расписания исчезли прямые авиамаршруты из Перми на египетские курорты
В расписании аэропорта Большое Савино больше нет прямых рейсов из Перми до Хугарды и Шарм-эль-Шейха.
24 декабря 2022, 12:29

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