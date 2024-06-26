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Санавиация

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2024
К пострадавшим в ЧП на руднике в Соликамске выехал реанимобиль санавиации
26 июня, 07:24
2023
В Чайковском откроют третью в Прикамье вертолетную площадку для санавиации
11 октября 2023, 07:55
2022
За 2022 год санавиация Прикамья доставила на лечение в Пермь почти 250 пациентов
Чаще всего, взрослых пациентов доставляли с инфарктами, акушерской патологией и ожогами.
30 декабря 2022, 09:54
2021
Пермское УФАС признало недобросовестным калининградского перевозчика санавиации
Ранее собственник авиакомпании АО «ГТЛК» расторг с ней контракт за долги и решил обанкротить перевозчика.
5 августа 2021, 10:18
Жадность или бизнес. Как Пермь лишилась вертолета санавиации и чего ждать
23 июня 2021, 09:33

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