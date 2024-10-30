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Санкции

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Октябрь
«Камский кабель» попал под санкции США
30 октября, 15:58
Тарифы на газ в России повысят ещё на 20%
16 октября, 12:24
Сентябрь
В Перми раздавлено бульдозером почти 16 кг сыров из Нидерландов и Испании
25 сентября, 15:54
Евросоюз исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина
11 сентября, 11:15
Август
IT-компания с пермскими корнями прекращает обслуживать пользователей из России
14 августа, 13:09
Июль
В Перми KitKat производить не будут
23 июля, 14:47
Китай может довести до коллапса автомобильный рынок РФ
Китайские производители автозапчастей могут прервать поставки в Россию из-за угрозы вторичных санкций.
10 июля, 16:10
Уже осенью цены на айфоны в Перми резко вырастут. Объясняем почему
3 июля, 09:23
Июнь
Санкции ЕС поставили под вопрос будущее газовой отрасли России
25 июня, 10:50
Правительство Японии ввело санкции против Пермского порохового завода
21 июня, 06:41
Как изменится цена на иномарки после отмены торгов долларом и евро? Отвечают эксперты
17 июня, 09:05
Май
Двум пермякам могут разморозить активы на миллионы долларов в Европе
23 мая, 08:27
Под санкции США попала пермская IT-компания. Чем она занимается
2 мая, 02:42
Апрель
Немецкая компания Knauf отдаст завод в Пермском крае российским управленцам
На предприятиях Knauf в стране работают более 4 тыс. человек.
22 апреля, 09:18
Пермское предприятие попало под американские санкции
Минторг США ввел санкции против 11 иностранных комапний.
10 апреля, 17:05
Март
Суд Евросоюза постановил снять санкции с гонщика Никиты Мазепина
20 марта, 12:03
Спецпроект
Издевательство над пенсионеркой и исчезновение воробьев. Новости недели в Прикамье
Коротко рассказываем о пяти новостях прошедшей недели.
Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Весной 2022 года Royal Flight приостановила полеты на фоне санкций.
14 марта, 08:35
Пермский «ОДК-Авиадвигатель» попал в санкционный список Японии
1 марта, 04:12
Февраль
Санкции не помешали пермякам употреблять больше спиртного
27 февраля, 10:13

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