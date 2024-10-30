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Санкции ЕС

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2024
«Камский кабель» попал под санкции США
30 октября, 15:58
Пермская компания Miro продолжит обслуживать российских пользователей
21 августа, 13:27
В Перми KitKat производить не будут
23 июля, 14:47
Суд Евросоюза постановил снять санкции с гонщика Никиты Мазепина
20 марта, 12:03
В новый санкционный список США попал металлообрабатывающий завод из Перми
Завод производит металлообрабатывающие станки.
24 февраля, 04:40
Под санкции правительства Великобритании попал Пермский пороховой завод
22 февраля, 13:26
В Лондоне задержали экс-заместителя управляющего директора «ОДК — Пермские моторы»
На должности в Перми Овсянников работал в течение трех лет.
1 февраля, 06:38
2022
В девятый санкционный список попали пермские предприятия
18 декабря 2022, 06:24

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