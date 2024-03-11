properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Санный спорт

Выбрать дату
2024
В Чусовской школе открыли «Парту Героя» в память о погибшем школьнике
В июле прошлого года Вадим Малышев ценой своей жизни спас девочку на реке Чусовой.
11 марта 2024, 13:44
2014
Прикамские саночники победили в этапе Кубка мира
Вторыми стали канадцы, за ними — немецкая команда.
20 января 2014, 05:31
2013
На этапе Кубка мира в Канаде двойка прикамских саночников заняла 4 место
В канадском городе в Уистлер завершился четвертый этап Кубка мира по cанному спорту.
8 декабря 2013, 05:37
Четыре представителя Пермского края вошли в состав сборной России по санному спорту
Состав определился 31 октября на очередной тренировке в Сочи в рамках отбора на этапы кубка Мира.
2 ноября 2013, 11:30
Спортсменка из Чусового стала чемпионкой страны по санному спорту
А сборная Пермского края по санному спорту на первенстве страны выиграла эстафету.
28 марта 2013, 07:52
Прикамские саночники отправятся в Канаду на Чемпионат мира
В начале февраля в канадском городе Уилстер состоится Чемпионат мира по санному спорту.
23 января 2013, 03:32
Прикамские саночники вошли в десятку сильнейших в мире
В минувшие выходные в Германии завершился этап Кубка мира по санному спорту.
21 января 2013, 03:27
2012
Через три года в Пермском крае будет построена санно-бобслейная трасса
Подготовкой проектно-сметной документации займется компания, проектировавшая комплекс по зимним видам спорта в Чайковском.
29 марта 2012, 03:36
Спортсмены из Чусового завоевали европейское «золото» в санном спорте
Татьяна Иванова, Владислав Южаков и Владимир Махнутин показали себя во всей красе.
27 февраля 2012, 04:25
Саночники из Чусового завоевали «серебро» чемпионата мира
Впервые в новейшей истории России наши соотечественники взяли медали на чемпионате мира по санному спорту.
15 февраля 2012, 07:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика