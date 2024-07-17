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Сапко

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2024
Двоих жителей Прикамья вернули из украинского плена после обмена 95 на 95
17 июля, 14:21
После публикации Properm.ru Игорь Сапко поможет арестованному директору клуба
17 апреля, 07:48
Пермские военные стали почти в три раза чаще жаловаться на проблемы омбудсмену
21 марта, 07:07
Названо число военных, которых удалось вернуть из украинского плена в Прикамье
21 марта, 06:54
Игорь Сапко отреагировал на историю с парикмахером, оскорблявшим пенсионерку
12 марта, 11:58
«Я стаканом от „Мартини“ пользуюсь». Пермский омбудсмен раскрыл рецепт сырников
Рецепт Сапко довольно прост, но есть свои особенности.
5 февраля, 07:10
Находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов
Во время последнего обмена в Россию вернулись восемь пермяков.
1 февраля, 07:09
Среди участников сорвавшегося обмена пленными было несколько пермяков
Сейчас обменный процесс, вероятно, будет поставлен на паузу.
24 января, 15:22
2023
Бывший мэр Чайковского оказался в плену после ранения на СВО
Третьяков был мэром с 2014 по 2019 годы.
25 сентября 2023, 07:24
В зоне СВО без вести пропали 32 военных из Пермского края
16 августа 2023, 03:17
У краевого обудсмена в работе шесть обращений от семей пермяков, находящихся в плену
Также аппарат омбудсмена работает по 26 обращениям от родных пропавших без вести.
7 июля 2023, 08:37
Игорь Сапко: В украинском плену сейчас находятся три военнослужащих из Пермского края
29 июня 2023, 14:29
2022
Бывший депутат Госдумы может стать новым уполномоченным по правам человека в Прикамье
10 августа 2022, 04:45

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