Спецпроект

Эскалация по-пермски. Как бизнес-конфликт раздулся до политической конфронтации

История о том, как лояльнейший бизнесмен всего за полгода превратился в главного оппозиционера и самого одиозного человека пермской политики, безусловно, войдет в наши хроники. Она будет иметь продолжение, которое мы можем только прогнозировать. Но сейчас, пока детали не стерлись из памяти, есть смысл восстановить цепочку событий, которая превратила бизнес-недоразумение в региональный политический конфликт.