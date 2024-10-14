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Сатурн-р

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2024
Самые богатые строители Пермского края в 2023 году
14 октября, 13:00
Собственник «Сатурн-Р» снова выставил на продажу бывшее здание музея PERMM
5 августа, 03:24
2023
Бывшее здание музея совриска PERMM сменило владельца
Кто стал покупателем актива — не раскрывается.
13 ноября 2023, 05:16
В Перми продают здание музея PERMM за 260 млн рублей
28 апреля 2023, 08:55
2022
Строительное подразделение «Сатурн-Р» не отсудило у администрации Перми 250 миллионов рублей
Речь шла об убытках, понесённых компанией при изъятии земельных участков
22 августа 2022, 12:58
2021
Суд обязал «Сатурн-Р» передать школу и садик в ЖК «Арсенал» властям Перми
У застройщика есть возможность обжаловать решение суда.
14 мая 2021, 14:21
«Сатурн-Р» планирует подарить школу в ЖК «Арсенал» Владимиру Путину
Здание школы готово к эксплуатации, однако его судьба еще не решена.
31 марта 2021, 13:47
Спецпроект
Вся власть застройкам? Власти выдают строителям Перми карт-бланш, а жителей не слышат
«Эх… Всего десяток месяцев не дотянул Репин со своим «Сатурном» до наступления Счастливой Эпохи. Не додержался. Вспыхнул раньше времени…» - так, должно быть, будет рассказывать на склоне лет пермский застройщик внукам о событиях 2020-2021 года.
Тысяча и одно условие: тест о судьбе скандальной школы в ЖК «Арсенал»
5 марта 2021, 07:50
Владелец «Сатурн-Р» снова заявил о готовности передать школу в «Арсенале» городу, но с условием
12 февраля 2021, 04:35
«Мы не дадим вам строить». Александр Репин о заговоре, двух губернаторах, двух мэрах и одной школе
26 января 2021, 02:01
2020
«Сатурн-Р» сделал новое предложение властям по выкупу школы в «Арсенале»
Владелец компании обещает инвестировать полученные от продажи средства в строительство аквапарка, но не в Закамске.
24 декабря 2020, 03:44
Александр Репин: «Строительная компания «Сатурн-Р», по сути дела, прекратила свою деятельность»
Представитель бизнесмена утверждает, что девелопер столкнулся с административными барьерами со стороны местных властей.
22 декабря 2020, 11:00
Пермский арбитраж начал рассматривать иск мэрии к «Сатурн-Р» из-за школы в «Арсенале»
Конфликт между властями и девелопером продолжается с начала 2020 года.
15 декабря 2020, 10:30
«Сатурн-Р» требует признать недействительным соглашение с властями о строительстве школы в «Арсенале»
Владелец холдинга Александр Репин заявил о незаконных действиях со стороны властей. Бизнесмен утверждает, что его компанию вынудили подписать это соглашение.
2 декабря 2020, 07:30
Спецпроект
Эскалация по-пермски. Как бизнес-конфликт раздулся до политической конфронтации
История о том, как лояльнейший бизнесмен всего за полгода превратился в главного оппозиционера и самого одиозного человека пермской политики, безусловно, войдет в наши хроники. Она будет иметь продолжение, которое мы можем только прогнозировать. Но сейчас, пока детали не стерлись из памяти, есть смысл восстановить цепочку событий, которая превратила бизнес-недоразумение в региональный политический конфликт.
Спецпроект
Депутаты отказали «Сатурн-Р» в изменении высотности в «Арсенале» и «наехали» на мэра за безделье
Власти больше полугода переносили рассмотрение вопроса о повышении плотности и высотности застройки на участке, где девелопер планирует возвести четвертую очередь ЖК. В итоге предложение о корректировке ПЗЗ депутатам представили «сырым».
В «Сатурн-Р» рассказали, почему хотят отказаться от соглашения с властями по «социалке» в ЖК «Арсенал»
Ранее компания обязалась построить и передать городу на безвозмездной основе школу и два детских сада.
17 июня 2020, 06:47
«Сатурн-Р» передумал бесплатно строить школу и детский сад в ЖК «Арсенал»
Строительная компания отреагировала на заминку городских властей по смене зонирования последней очереди жилого комплекса.
17 июня 2020, 05:24
Градсовет одобрил проект продолжения строительства комплекса в Красных казармах. Но с замечаниями
У членов градсовета появились вопросы к числу мест в школе и детском саду и к организации транспортных развязок.
26 февраля 2020, 13:05

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