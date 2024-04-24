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2024
Фонд «Дедморозим» просит помочь девятимесячному мальчику с редкой болезнью
Объявлен самый крупный сбор фонда за пять лет.
24 апреля 2024, 05:44
2023
Туристы заплатили почти 1,4 миллиона рублей за посещение природных парков в Прикамье
Чиновники отмечают, что затраты на содержание объектов больше.
1 декабря 2023, 04:44
2011
Футболист «Бирмингема» не против играть в Перми
Защитник сборной Чехии Мартин Иранек хочет вернуться в Россию и готов играть в «Амкаре».
31 января 2011, 09:09
«Амкар» возвращается из Турции без поражений
В последних контрольных матчах пермяки обыграли одесский «Черноморец» и сыграли вничью с австрийским «Капфенбергом».
27 января 2011, 06:25

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