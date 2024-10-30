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Сбор средств

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2024
В пермском приюте спасают жизнь бенгальского кота Лео
Кота сдали в приют по семейным обстоятельствам.
30 октября 2024, 10:49
Фонд «Дедморозим» просит помочь девятимесячному мальчику с редкой болезнью
Объявлен самый крупный сбор фонда за пять лет.
24 апреля 2024, 05:44
«Весь снег в крови». В Прикамье неизвестные травмировали собаку палкой
В отношении пса принято решение о кастрации.
21 марта 2024, 13:31
В Перми 14 января закрылся музей роботов-трансформеров
15 декабря 2023 года у владельца музея судебные приставы изъяли 236 экспонатов.
15 января 2024, 11:45
2023
Пермяк преодолел 244 км трассы триатлона в Чили, чтобы помочь детям
За время забега Григория Болотова для подопечных фонда «Дедморозим» удалось собрать 52 тысячи 611 рублей.
21 декабря 2023, 06:23
2022
С 1 марта за несоблюдение требований к ящикам для пожертвований введен штраф до 30 тыс. рублей
Среди законодательных новшеств весны 2022 года есть и те, которые коснулись благотворительности.
27 февраля 2022, 04:46
2015
Родители девочки больной раком, просят помощи у неравнодушных пермяков
Сейчас собрано чуть больше 530 тыс. рублей. 9,5 млн рублей отделяют маленькую девочку от спасения от страшной болезни.
22 февраля 2015, 08:47
2014
«Слишком много химиотерапии». Пермячке требуется ваша помощь!
Юлии Юговой отказали в высоко-технологичной помощи в московском онкологическом центре им. Блохина и теперь ей осталось рассчитывать только на благотворительность.
24 февраля 2014, 10:26
2012
Пермячке срочно требуются средства на операцию в Германии
24-летняя Анастасия Риль уже перенесла 9 курсов химиотерапии, но для удаления опухоли ей требуется операция в Германии.
11 декабря 2012, 05:35

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