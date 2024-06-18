properm.ru
ГлавноеВсе новости

Счастье не за горами

Выбрать дату
2024
Андрей Малахов посетил пермский музей PERMM
18 июня, 03:17
Автор «Счастья не за горами» обжаловал в суде отказ в правах на использование фразы
29 мая, 09:49
Затопит ли в Перми «Счастье не за горами»? Рассказывает специалист Камского БВУ
19 апреля, 07:11
Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован
28 марта, 05:56
Автор пермского «Счастья не за горами» не смог получить права на инсталляцию
27 марта, 09:34
Стало известно, затопит ли в этом году «Счастье не за горами» в Перми
18 марта, 13:55
На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Прикамье
Дмитрий Крылов рассказал о пермских легендах, природных достопримечательностях и сравнил Комсомольский проспект Перми с Невским в Санкт-Петербурге.
11 марта, 05:40
Автор «Счастья не за горами» не смог оспорить права предпринимателя из Нытвы на бренд
11 января, 02:34
2023
Спецпроект
Ваш театр — аниме! Спектакль «Как пережить лето» — часть новой жизни «Сцены-Молот»
Спойлеры: серьезные | Рейтинг: любителям подростковых фильмов, аниме и спектаклей «Сцены-Молот» времен культурной революции | 12+
В Пермском крае рекордно рано началось половодье. Затопит ли «Счастье не за горами»?
Уровень воды в Каме поднимется из-за ежегодного весеннего половодья.
11 апреля 2023, 07:24
Мэрия Перми пытается помешать переносу арт-объекта «Счастье на за горами»
Городские власти говорят, что с центром охраны памятников, который отвечает за арт-объект, работы никто не согласовывал.
24 января 2023, 11:49
В Перми переносят «Счастье не за горами». Губернатор утверждал, что арт-объект трогать не будут
В конце 2022 года губернатор утверждал, что с места сдвинут столб, а не арт-объект.
24 января 2023, 10:28
2022
Минтранс заявил о переносе «Счастья не за горами», а губернатор — о переносе столба. Кто прав?
Власти заявили, что все-таки перенесут столб. Это должно случиться уже в январе.
29 декабря 2022, 06:35
На набережную Камы в Перми вернули арт-объект «Счастье не за горами»
Один из символов города демонтировали прошлой осенью из-за капитального ремонта причалов. Все это время арт-объект хранился на складе.
23 ноября 2022, 06:24
Стало известно, когда на набережную вернется «Счастье не за горами»
Арт-объект демонтировали в октябре прошлого года.
3 августа 2022, 07:41
2019
Автор «Счастья не за горами» одобрил поступок Sad Face, который заменил «счастье» на «смерть»
Борис Матросов признал свою неправоту и предложил дружбу автору «Смерти не за горами». Все это произошло после того, как арт-объект похвалил приехавший в Пермь блогер Илья Варламов.
11 ноября 2019, 08:01
2018
Пермский художник Sad Face взял на себя ответственность за «Смерть не за горами»
Самый знаменитый арт-объект Перми, располагающийся на набережной, был испорчен в ночь с 10 на 11 октября.
17 октября 2018, 03:20
«Смерть не за горами». Вандалы испортили арт-объект на набережной Камы
Пермское «счастье» уже не в первый раз становится объектом внимания вандалов.
11 октября 2018, 06:57
Автор «Счастья не за горами» о Перми, коммуникации и авторских правах
13 июня 2018, 04:00
2017
Принимая «Счастье» на баланс. Центр охраны памятников рассказал об авторских правах на объект
16 февраля 2017, 08:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика