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Сделка

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2024
Экс-депутат Заксобрания Прикамья избавился еще одного актива в центре Перми
В прошлом году бизнесмен продал кинотеатр «Кристалл».
22 августа 2024, 09:23
В Прикамье за 2023 год совершено более 15 тысяч сделок с новостройками
Это четвёртый результат в Приволжье.
20 февраля 2024, 16:24
Корпорация ТРВ может купить долю в пермском приборостроительном предприятии
Официальной информации о сделке пока нет.
20 февраля 2024, 03:15
2023
Wildberries построит под Пермью логистический центр. Рассказываем где
Сделка уже состоялась.
30 октября 2023, 03:21
2012
Котельную бывшего завода «Велта» выкупила столичная компания
Аффилированное владельцу ГК «РИАЛ» Юрию Борисовцу ЗАО «ТрастИнКом-Групп» продало 24,99% акций ОАО «Уралтеплосервис», полный пакет теперь у московской «Брайс Групп».
18 июля 2012, 07:56
Сбербанк и Тройка Диалог закрыли сделку об объединении компаний
После объединения Тройка Диалог лишится своего фирменного названия.
23 января 2012, 07:28
2011
«Акрон» тормозит слияние «Сильвинита» и «Уралкалия»
Производитель минеральных удобрений «Акрон» обратился в суд с требованием признать недействительным решение совета директоров «Сильвинита» о присоединении к «Уралкалию».
1 февраля 2011, 05:26
2010
«Сильвинит» прекратит свое существование
Компания будет присоединена к ОАО «Уралкалий».
20 декабря 2010, 08:49

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