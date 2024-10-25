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Семья

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Октябрь
В Пермском крае предлагают награждать примерных отцов
25 октября, 11:08
Спецпроект
Закон хорош, да подвели дороги
Многодетные семьи Прикамья не желают брать участки без водопровода и прочих полезных коммуникаций.
Сентябрь
В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Данилом Шелунцовым
20 сентября, 03:32
Август
В Перми динозавры стали свидетелями на свадьбе
26 августа, 10:54
Строить новую школу рядом с цирком в Перми помогает серый кот
21 августа, 06:03
Житель Прикамья полгода избивал своих маленьких сыновей
Отец-рецидивист умышленно причинял вред здоровью детей.
8 августа, 13:23
Июль
Семья в большом городе. Как мы провели в Перми середину лета
23 июля, 07:58
Остались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым
18 июля, 03:51
Остались жена, дочь и сын. В Прикамье простятся с погибшим на СВО
17 июля, 10:03
В Перми приставы забрали 9-летнюю девочку из семьи из-за угрозы жизни
15 июля, 12:56
Остались жена и четверо детей. На СВО погиб 46-летний пермяк Алексей Шилов
11 июля, 07:51
Видео. В Перми у ТРК «СемьЯ» задымился трамвай №8
11 июля, 05:35
В Перми крупное торговое предприятие из свинины изготовило говядину
10 июля, 13:44
Июнь
Видео. Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края
Пермяк находился в плену с осени 2023 года.
26 июня, 05:02
Госдума одобрила законопроект о семейной налоговой выплате
25 июня, 06:30
В Перми пройдут съёмки фильма о семье Романовых. Кто в нем сыграет?
4 июня, 07:16
Май
С 2025 года в России увеличится максимальный размер декретных пособий
31 мая, 08:40
В Минтруда России напомнили, как оплатить детский сад с помощью материнского капитала
27 мая, 07:58
Апрель
«Учителем года — 2024» в Прикамье стала педагог пермской школы № 77 Ольга Апанасенко
Победитель конкурса получила премию губернатора в размере 500 тыс. рублей.
13 апреля, 06:13
Март
Экс-губернатор Прикамья получил от своего главного актива почти 250 миллионов прибыли
24 марта, 07:33

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