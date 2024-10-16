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Октябрь
По созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга» снимут сериал
16 октября, 10:40
Сентябрь
Спецпроект
«Прости нас, Миша, мы всё проиграли» Как сериал «Игры» не показывает Олимпиаду
Спойлеры: отсутствуют | Рейтинг: тем, кто готов за отличную ретростилистику и работу актеров простить сериалу отсутствие всего остального | 16+
Фото. Два актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ
19 сентября, 06:01
В Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»
5 сентября, 06:00
Осенью выйдет второй сезон сериала про колонию с пермяком в одной из главных ролей
4 сентября, 11:38
В Перми состоится фан-встреча с актрисой сериала «Папины дочки. Новые»
3 сентября, 04:54
Август
Два пермяка исполнили главные роли в фантастическом сериале про подростков в космосе
12 августа, 12:29
Видео. Пермская актриса Алена Михайлова сыграла близнецов в приключенческой драме «Амура»
6 августа, 06:05
Июль
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
31 июля, 10:44
Видео. Вышел тизер сериала «Юг» с юным актером «Слова пацана» из Лысьвы в главной роли
24 июля, 06:39
Май
После тяжелой болезни скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк
30 мая, 06:25
Апрель
Звезда «Слова пацана» из Пермского края показал фото со съемок нового фильма
27 апреля, 04:17
Март
Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС
26 марта, 10:04
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов снялся в сериале «Морозко»
Первые две серии уже вышли.
7 марта, 04:35
Февраль
«Ералаш — это копия меня». Звезда «Слова пацана» из Лысьвы рассказал о своей жизни
Актер сейчас живет в Москве, но для съемок видео он вернулся в Лысьву.
27 февраля, 07:27
Звезда «Слова пацана» из Пермского края назвал школу самым ужасным местом
Актер, родившийся в Лысьве, ушел из школы после девятого класса.
26 февраля, 04:40
«Я не актер». Главное из интервью звезды «Слова пацана» из Пермского края
Рассказываем, о чем говорил Ярослав Могильников.
24 февраля, 12:58
Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов рассказал о съемках в сериале про Ломоносова
Богданов пояснил, что роль ему была близка.
13 февраля, 09:09
Пермская актриса Катерина Шпица спела песню королевы рок-н-ролла
Грим актриса наносила сама.
12 февраля, 07:17
В Минтербезе ответили, как сериал «Слово пацана» повлиял на молодежь Пермского края
9 февраля, 08:34

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