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2024
Звезда «Слова пацана» из Пермского края сыграет в боевике о китайских коммунистах
Пока неизвестно, кого будет играть Могильников.
7 февраля, 03:03
2023
Антон Богданов рассказал о причинах возвращения в последний сезон «Реальных пацанов»
9 октября 2023, 03:16
Спецпроект
Папы, дочери и велосипеды. Как выглядит возвращение «Папиных дочек»
Спойлеры: отсутствуют | Рейтинг: любителям сериалов от СТС и большим фанатам «Папиных дочек» | 12+
«Мы живем в мире фалафеля». Ученые объяснили, почему пермяки не могут оторваться от турецких и корейских сериалов
Социолог и маркетолог Пермского политеха рассказали, в чем заключается феномен восточноазиатских сериалов.
14 сентября 2023, 06:59
2019
«Гуманизм россиян ярко выражен в жесткой среде». Ямур Гильмутдинов о новом сериале про пермскую колонию
12 декабря 2019, 06:26

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