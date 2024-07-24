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Севастополь

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Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
Российские электросети изношены на 50-70%.
22 июля 2024, 08:29
2016
Дмитрию Медведеву предложили перенести столицу России в Севастополь
Автор идеи считает, что данная мера будет способствовать международному признанию Крыма как части российской территории.
16 марта 2016, 16:00
2014
ГИБДД выбрала российские автономера для Крыма и Севастополя
Крыму достанется 82 код региона, Севастополю - 92.
31 марта 2014, 13:22
Митингующие захватили штаб ВМС Украины в Севастополе
Военных просят покинуть часть, которая теперь находится на территории России. Стороны ведут переговоры.
19 марта 2014, 09:37
«Россия, возьми нас обратно!»: жители Севастополя свергли местную власть
В столице Крыма состоялся митинг, участники которого пришли с российскими флагами, выбрали нового мэра города и отказались отправлять налоги в Киев.
25 февраля 2014, 02:23

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