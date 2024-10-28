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Северное сияние

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Октябрь
В небе над Пермским краем скоро снова может появиться северное сияние
28 октября, 03:48
Ученый из Перми рассказал, когда в следующий раз можно будет увидеть северное сияние
12 октября, 08:34
Фото. Сбылась чья-то детская мечта: жители Пермского края ночью ловили северное сияние
11 октября, 03:13
Минувшей ночью северное сияние засняли в Пермском крае
7 октября, 06:46
Сентябрь
Фото. Жебреи, Запруд и даже центр города. Пермяки запечатлели великолепие северного сияния
13 сентября, 04:46
В сентябре пермяки не раз смогут увидеть полярное сияние
4 сентября, 09:40
Август
В Пермском крае вторую ночь подряд наблюдают северное сияние
13 августа, 06:42
Фотофакт. Космическая красота. Северное сияние «поймали» минувшей ночью в Прикамье
12 августа, 03:41
В эти выходные у пермяков появится шанс полюбоваться северным сиянием
9 августа, 06:30
Ночью жители Прикамья наблюдали северное сияние
Прошлое северное сияние пермяки наблюдали в ночь на 31 июля и 1 августа.
5 августа, 05:42
Июль
Жители Прикамья смогут увидеть северное сияние в ближайшие две ночи
30 июля, 05:24
Северное сияние в августе может стать последним для пермяков в ближайшие годы
11 июля, 09:17
Май
Магнитная буря экстремального уровня наблюдается в Пермском крае
11 мая, 11:11
Фото. «Потрясающее небесное шоу». В селе Култаево Пермского края увидели полярное сияние
За эффектными всполохами в небе наблюдали по всему миру.
11 мая, 06:10
Фото. Полярное сияние увидели в Ныробе. Смотрите, как красиво!
3 мая, 04:45
Фото. В небе над Пермью заметили северное сияние
3 мая, 02:22
Апрель
Над набережной в Перми засняли северное сияние. Посмотрите на эту красоту!
Пермячка ждала появления сияния в течение двух часов.
20 апреля, 05:43
Пермские астрономы минувшей ночью заметили северное сияние
17 апреля, 02:54
Март
На Земле началась сильнейшая магнитная буря. Ее последствия в Перми сняли на камеру
Магнитный шторм достиг четырех баллов из пяти.
25 марта, 06:46
Февраль
Пермякам рассказали, удастся ли полюбоваться северным сиянием в феврале
2 февраля, 06:15

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