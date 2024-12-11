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Северный олень

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Декабрь
В Вишерском заповеднике отказались надевать на северных оленей ошейники
11 декабря, 02:10
Июнь
Власти Пермского края намерены создать национальный парк «Северный олень»
25 июня, 02:48
Март
Видео. «Они всегда возвращаются». В Вишерском заповеднике засняли стадо северных оленей
29 марта, 06:42

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